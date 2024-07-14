По словам Павла Саско, The Witcher 4 – “самый продвинутый” проект из всех, над кото...

По словам Павла Саско, The Witcher 4 – “самый продвинутый” проект из всех, над которыми сейчас работает CDPRВыступая недавно на подкасте Flow Games, Павел Саско не смог подробно рассказать ни об одной из грядущих игр CD Projekt Red, но он представил общую картину, объяснив, что The Witcher 4 находится на самом дальнем… источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)