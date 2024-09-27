Петербуржцам посоветовали культурные мероприятия, которые можно посетить

В большинство мест вход с 16 лет Спектакли екатеринбургского Центра современной драматургии Будут показаны спект акли «Трудно быть Богом» по повести Аркадия и Бориса Стругацких, «Альбом с голубем» (16+) по одноименной пьесе Алексея Федорченко и Лиды Канашовой и постановка «Понаехавшая» (16+) по книге Наринэ Абгарян.