В ХМАО дорожным подрядчикам упростили пересмотр существенных условий контрактов из-за роста НДС

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа внесло уточнения в региональный порядок изменения условий государственных контрактов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В города Ямала вернулся смог: Новый Уренгой окутан дымом от лесных пожаров
- ФАС взял под наблюдение шесть автозаправочных сетей в Тюменской области на фоне рекордного роста цен
- Избирком ХМАО спустя двое суток объявил итоги выборов в региональный парламент: «Справедливая Россия» сенсационно преодолела 5-процентный барьер
Свежие комментарии