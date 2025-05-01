Ливанская армия демонтировала более 90 процентов инфраструктуры «Хизбаллы» вблизи границы с Израилем

Ливанская армия демонтировала более 90 процентов инфраструктуры шиитского движения «Хизбалла» вблизи границы с Израилем после ноябрьского прекращения огня, сообщил в среду неназванный представитель службы безопасности страны агентству AFP.
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