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СВР: Запад взял курс на дискредитацию российских выборов

СВР: Запад взял курс на дискредитацию российских выборов

По данным Службы внешней разведки России, Евросоюз и ключевые европейские державы разработали комплексный план по раскачиванию общественно-политической обстановки в РФ накануне сентябрьского единого дня голосования.

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