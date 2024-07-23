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Расчет самоходной пушки "Малка" уничтожил немецкую САУ "PzH 2000" в ДНР

Расчет самоходной пушки "Малка" уничтожил немецкую САУ "PzH 2000" в ДНР

Скриншот видео Военные расчета самоходной пушки большой мощности 203-мм САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили немецкую САУ "PzH 2000" (Panzerhaubitze 2000) военнослужащих ВСУ и украинских националистов на авдеевском направлении.

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