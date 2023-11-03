Расселла оштрафовали по итогам квалификации Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Международная автомобильная федерация (FIA) поделилась на своем сайте информацией о том, что пилот «Мерседеса» из Великобритании Джордж Расселл лишится двух позиций на стартовой решетке Гран-при Бразилии — двадцать первого этапа чемпионата «Формулы-1».