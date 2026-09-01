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«Локомотив» продлил серию без побед до девяти матчей

«Локомотив» продлил серию без побед до девяти матчей

«Локомотив» продлил серию без побед на старте сезона-2026/27 до девяти матчей. 1 сентября железнодорожники по пенальти проиграли «Акрону» в матче группового этапа Кубка России (0:0, 4:5 пен.

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