«Локомотив» продлил серию без побед до девяти матчей

«Локомотив» продлил серию без побед на старте сезона-2026/27 до девяти матчей. 1 сентября железнодорожники по пенальти проиграли «Акрону» в матче группового этапа Кубка России (0:0, 4:5 пен.
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