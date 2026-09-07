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За рулем

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Почему рециркуляция в автомобиле не должна работать без перерыва? Ответ эксперта

Почему рециркуляция в автомобиле не должна работать без перерыва? Ответ эксперта

В каждом автомобиле на панели управления есть кнопка с изображением изогнутой стрелки. Водители обычно нажимают ее автоматически, когда чувствуют запах гари или хотят быстро охладить салон.

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