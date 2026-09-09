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Слияние Korsana Biosciences и Cyclerion: запуск на Nasdaq с $380 млн инвестиций

Слияние Korsana Biosciences и Cyclerion: запуск на Nasdaq с $380 млн инвестиций

Биотехнологическая компания Korsana Biosciences, Inc., специализирующаяся на разработке инновационных методов лечения нейродегенеративных заболеваний, официально завершила сделку по слиянию с Cyclerion Therapeutics, Inc.

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