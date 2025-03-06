Автомобили в корпоративные парки: какие машины покупают юрлица в России?

Свежей статистикой делятся эксперты аналитического агентства «Автостат». По данным аналитиков, в России по состоянию на 1 января 2025 года оформлено в общей сложности порядка 2,5 млн легковых автомобилей (5,3% от их общего числа).
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