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Свежие комментарии

Автомобили в корпоративные парки: какие машины покупают юрлица в России?

Свежей статистикой делятся эксперты аналитического агентства «Автостат». По данным аналитиков, в России по состоянию на 1 января 2025 года оформлено в общей сложности порядка 2,5 млн легковых автомобилей (5,3% от их общего числа).

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