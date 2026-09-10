Агент СБУ передал данные о встрече послов Британии и Израиля в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ФСБ показала часть переписки бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, собиравшего для СБУ сведения о британских дипломатах, с украинским блогером Дмитрием Карпенко (псевдоним Апостол Дмитрий).
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