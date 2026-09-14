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Мировое обозрение

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ВС России продолжили удары по железным дорогам на западе Украины

ВС России продолжили удары по железным дорогам на западе Украины

Российские военные второй день подряд наносят удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины.

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