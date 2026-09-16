Министр Забайкалья выслушала 30 бизнесменов в Хилке

Министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова провела приёмный день для жителей Хилка, на котором прозвучали предложения по развитию предпринимательства.
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