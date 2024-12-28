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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий о российских футболистах: «Любят поныть – как тренер его не оценил, как он все делает неправильно. Такая наша система»

«У нас есть и большие спортсмены, и небольшие спортсмены. Единственная разница заключается в том, что у нас футболисты очень любят поныть.

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