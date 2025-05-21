Борисов написал заявление о включении в комитет по обороне, сообщили в СФ

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов написал заявление о включении его в комитет Совфеда по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.