«Сел на нашу социалку и погоняет её»: мигрант в Твери получал пособие на детей, которые с матерью жили в Таджикистане

ВН

Владимир Никитин

Нашим спецслужбам вопрос - "Почему тот, кто эту социалку подписывал, на свободе?" Сколько можно смотреть, как мою Родину разворовывают, раздавая (уверен, за взятки) народные деньги (налоговые). Почему эти чинуши не оплачивают подобные "льготы" из своего собственного кармана!? ОДУРЕТЬ МОЖНО - выводок мигрантов, живущих в своём кишлаке, взять на наше содержание! А гражданство наше не подарили? А в льготную очередь на квартиру не поставили? А чего, русские и в землянке пожить могут, и макарошки пожрать, и деньги на лечение детей попросить, как милыстыню... Разберитесь вы наконец с чинушами!!!