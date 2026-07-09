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«Сел на нашу социалку и погоняет её»: мигрант в Твери получал пособие на детей, которые с матерью жили в Таджикистане

«Сел на нашу социалку и погоняет её»: мигрант в Твери получал пособие на детей, которые с матерью жили в Таджикистане

Точка зрения Автор: В. Панченко Классика Российской Федерации во всей красе. В Рамешковском районе Тверской области полиция раскрыла схему, от которой пахнет не столько криминалом, сколько системной дырой в нашем государственном аппарате.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Нашим спецслужбам вопрос - &quot;Почему тот, кто эту социалку подписывал, на свободе?&quot; Сколько можно смотреть, как мою Родину разворовывают, раздавая (уверен, за взятки) народные деньги (налоговые). Почему эти чинуши не оплачивают подобные &quot;льготы&quot; из своего собственного кармана!? ОДУРЕТЬ МОЖНО - выводок мигрантов, живущих в своём кишлаке, взять на наше содержание! А гражданство наше не подарили? А в льготную очередь на квартиру не поставили? А чего, русские и в землянке пожить могут, и макарошки пожрать, и деньги на лечение детей попросить, как милыстыню... Разберитесь вы наконец с чинушами!!!
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4 н.