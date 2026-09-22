Заготовка инжира на зиму: как правильно засушить плоды дома

Свежий инжир хранится недолго, поэтому спелые плоды лучше сразу съесть, заморозить или высушить. Сделать домашние сухофрукты можно в электросушилке, духовке или на открытом воздухе.
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