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Сольбаккен о замене Холанда на 106-й минуте игры с Англией: «Он был измотан, у него свело ногу. Это следовало сделать на 10 минут раньше, может. Эрлинг сделал все, что мог»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о замене Эрлинга Холанда в матче с Англией.

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