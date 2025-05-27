Бывший украинский депутат назвал вторжение в Курскую область преступлением

Потери ВСУ в Курской области исчисляются десятками тысяч убитых и десятками тысяч раненных, рассказал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов.
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