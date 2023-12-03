Убийство произошло вечером 2 декабря на остановке.фото: sledcom.ru--> Следственный комитет завёл уголовное дело после убийства подростка на остановке общественного транспорта в Иркутске.
СК завёл дело после убийства подростка на остановке в Иркутске
Комментарии
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Татьяна Романова
Это результат оптимизации образовательных учреждений. Это результат деятельности недоумков от министерства образования. Это результат "творчества" серебряковых, богомоловых и таких же подонков под крышей у любимовой. Это результат работы ублюдков кости эрнста, вани урганта, ксюшади. Это результат воспитания родителей. Это результат действий пятой колонны.
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4 час.
лина любимцева
ВЕРНО СКАЗАЛИ!! 👍👍👍
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35 мин.
лл
лина любимцева
Подростки какие-то бешеные стали... Ими дома вообще кто-то занимается? Или растут как придорожная трава?
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35 мин.
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