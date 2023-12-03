СК завёл дело после убийства подростка на остановке в Иркутске

Татьяна Романова

Это результат оптимизации образовательных учреждений. Это результат деятельности недоумков от министерства образования. Это результат "творчества" серебряковых, богомоловых и таких же подонков под крышей у любимовой. Это результат работы ублюдков кости эрнста, вани урганта, ксюшади. Это результат воспитания родителей. Это результат действий пятой колонны.