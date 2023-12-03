ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 607 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Подростки какие-то бешеные стали... Ими дома вообще кто-то занимается? Или растут как придорожная трава?СК завёл дело пос...
  • лина любимцева
    ВЕРНО СКАЗАЛИ!! 👍👍👍СК завёл дело пос...
  • Татьяна Романова
    Это результат оптимизации образовательных учреждений. Это результат деятельности недоумков от министерства образовани...СК завёл дело пос...

СК завёл дело после убийства подростка на остановке в Иркутске

СК завёл дело после убийства подростка на остановке в Иркутске

Убийство произошло вечером 2 декабря на остановке.фото: sledcom.ru--> Следственный комитет завёл уголовное дело после убийства подростка на остановке общественного транспорта в Иркутске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Романова
Это результат оптимизации образовательных учреждений. Это результат деятельности недоумков от министерства образования. Это результат &quot;творчества&quot; серебряковых, богомоловых и таких же подонков под крышей у любимовой. Это результат работы ублюдков кости эрнста, вани урганта, ксюшади. Это результат воспитания родителей. Это результат действий пятой колонны.
Ответить
4 час.
лина любимцева
ВЕРНО СКАЗАЛИ!! 👍👍👍
Ответить
35 мин.
лл
лина любимцева
Подростки какие-то бешеные стали... Ими дома вообще кто-то занимается? Или растут как придорожная трава?
Ответить
35 мин.

Картина дня

наверх