FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Никто не обязан тащится на шабаш!На Украине оценил...
  • Галина Черныш
    Ну,что сказать,уродцы неблагодарные,таких нужно оставлять дома,раз не понимают добро, и обяз-но родителей компенсиров...Стали известны по...
  • Алексей
    Заголовок в помойное ведро!!!Обещаете денежное цунами,а в тексте "хороший заработок" Автора забанить навечно.Астролог Володина...

В России захотели запретить госкомпаниям разрабатывать софт для себя

В России захотели запретить госкомпаниям разрабатывать софт для себя

Глава Минцифры Шадаев выступил против разработок госкомпаниями софта для себя Минцифры хотело бы ввести запрет на разработку госкомпаниями базового программного обеспечения (ПО) только для своих нужд, если его аналог уже имеется на рынке, а планов по коммерциализации нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх