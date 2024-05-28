В России захотели запретить госкомпаниям разрабатывать софт для себя

Глава Минцифры Шадаев выступил против разработок госкомпаниями софта для себя Минцифры хотело бы ввести запрет на разработку госкомпаниями базового программного обеспечения (ПО) только для своих нужд, если его аналог уже имеется на рынке, а планов по коммерциализации нет.