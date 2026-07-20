SI

Sergey Ivanov

И американцы, и европейцы поступают исключительно здраво и дальновидно! Они не хотят, чтобы кто- либо имел сравнимую с ними военную мощь- и делают все, чтобы ослабить военную технику, которую сами же продают «союзнику» до безопасного для себя уровня. На этом фоне Россия, как всегда, выглядит крайне смешно и убого со своей широкой душой. Мы поставляем (поставляли) в Египет нашу технику с полным набором боевых возможностей. А давайте вспомним, сколько раз эти Братья нас обманывали. Сколько раз предавали нас и продавали наши интересы геополитическому противнику. Мы, конечно, гордимся тем, что наши самолеты лучше американских и французских. Только давайте подумаем о том, что послезавтра эти мусульманские сволочи решат поменять хозяина и продадутся ну хоть тем же американцам. И тогда все то оружие, которое мы по широте русской души им продали (подарили), развернется против нас!