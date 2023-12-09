Пиастри во второй раз стал новичком года ФИА, Алонсо выиграл приз за маневр года

ФИА наградила лучших гонщиков 2023 года. На церемонии в Баку трофеи получили чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен, его команда «Ред Булл», призеры сезона Серхио Перес и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а также победители других серий – в частности, Тео Пуршер («Формула-2»), Габриэль Бортолето («Формула-3»), Калле Рованпера (чемпионат мира по ралли), Себастьян Буэми, Брендон Хартли, Рио Хиракава (чемпионат мира по гонкам на выносливость) и Джейк Деннис («Формула E»).
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