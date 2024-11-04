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Генерал Греков: Из-за дождей придётся поставить на паузу бои на СВО

Генерал Греков: Из-за дождей придётся поставить на паузу бои на СВО

Погода вносит свои коррективы в ход специальной военной операции на Украине. Генерал Греков считает, что будет пауза.

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