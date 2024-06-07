Польша объявила о строительстве новой линии обороны на восточных границах

Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow В конце мая Польша заявила о намерении развернуть проект под названием "Восточный щит" по усилению государственной границы с Белоруссией и Калининградской областью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии