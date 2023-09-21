Британский экс-агент MI6 Крук: ВСУ больше не пойдут на штурм российских позиций по приказу Зеленского

Ч

ЧилиИвано

Такие нюансы не прописаны в пуранах, пойдут ли руки ноги (армия, люди) за лидером, однако можно сравнить в Махабхарате, как перешедший на сторону врага воин бился до последнего. Отсюда следует, что нам придётся не питать иллюзии свои, а биться на смерть с окраиной, это лучшее, что мы можем сделать. Кстати об этом в Махабхарате так и сказал Господь. . История циклична, можно разложить по фракталам, как в геометрии. Никто не благ, как Отец наш Небесный и только Он знает в чём мы имеем нужду. В материальном мире нужно это всем осознать - и Сура и Асура. . Вот как то так....