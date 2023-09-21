Экс-агент MI6 Аластер Крук, дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom и сообщил о том, что Владимир Зеленский угодил в капкан, украинская армия откажется выполнять его приказы о новом контрнаступлении, которые он отдаст сразу же по приезду из США.
Британский экс-агент MI6 Крук: ВСУ больше не пойдут на штурм российских позиций по приказу Зеленского
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ч
ЧилиИвано
Такие нюансы не прописаны в пуранах, пойдут ли руки ноги (армия, люди) за лидером, однако можно сравнить в Махабхарате, как перешедший на сторону врага воин бился до последнего. Отсюда следует, что нам придётся не питать иллюзии свои, а биться на смерть с окраиной, это лучшее, что мы можем сделать. Кстати об этом в Махабхарате так и сказал Господь. . История циклична, можно разложить по фракталам, как в геометрии. Никто не благ, как Отец наш Небесный и только Он знает в чём мы имеем нужду. В материальном мире нужно это всем осознать - и Сура и Асура. . Вот как то так....
Ответить
13 час.
МК
Мария Калинина
Западу на руку,что погибают хохлы и русские,для них,чем людей меньше,тем легче потом на украину всех беженцев из европы согнать и на рудники,во славу запада
Ответить
10 час.
FAKE Латыш
С 1 октября начинаются новые прививки от очередного ковида. Опять хотят посадить людей в изоляцию. Поэтому и готовят к заморозке военных действий на Украине, но будут снабжать Украину, чтоб опять та вдарила. А наши пойдут на заморозку. Приказ как можно больше уничтожить русских (все что восточнее Польши, т.е измотать Россию)!!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии