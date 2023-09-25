Военное обозрение

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Рогов: Штурмовые группы ВС России выбили противника из Орехово-Васильевки на северном фланге Артёмовска

Рогов: Штурмовые группы ВС России выбили противника из Орехово-Васильевки на северном фланге Артёмовска

Украинское контрнаступление постепенно сдувается, на основных направлениях ВСУ переходят к обороне. Одновременно активизировались российские войска, перейдя от глухой обороны к активной.

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