Катера MAS-500 - гончие итальянского флота

Линкоры и крейсера ВМС Италии не стяжали славы в боях, да и охоты рисковать дорогими кораблями в бою с австро-венгерским флотом итальянское командование не спешило: воспоминания от битвы у острова Лисса были ещё слишком свежи.
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