Туристы смотрят на восток

По сообщению РИА «Новости» со ссылкой на сервис «Туту», интерес к перелетам в регионы Сибири, Дальнего Востока и Арктики у клиентов сервиса путешествий вырос летом 2023-го по сравнению с прошлым примерно на 23%.
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