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Психолог Маремпольская: видно, что Соболев на эмоциональном подъеме

Психолог Маремпольская: видно, что Соболев на эмоциональном подъеме

Клинический психолог Татьяна Маремпольская заявила, что психологическое состояние нападающего Александра Соболева начало улучшаться после того, как он перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".

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