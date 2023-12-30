Снежные циклоны и морозы до –38 градусов: какая погода будет в Приморье в новогодние праздники

ВЛАДИВОСТОК, 31 декабря, ФедералПресс. В праздничные дни погода в Приморье будет переменчивой. По прогнозам синоптиков, регион окажется во власти быстро перемещающихся циклонов и сменой волн тепла и холода.
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