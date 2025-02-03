В России станет больше «умных» заводов

В России создадут новые стандарты для систем управления, работающих на основе платформенного подхода, когда управление предприятием, организацией или даже целой сферой экономики максимально автоматизировано.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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