Vatican doctors said Wednesday no further treatment is necessary for Pope Leo XIV as he recovers from the removal of a cancerous tumor from his lung.
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