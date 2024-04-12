"Россия применила новейшие ракеты по Киевской ТЭС": Ликвидация ПВО в Одессе. Пожар на аэродроме

В сети распространяется видео момента попадания одного из дронов по критической инфраструктуре ТЭС. Одновременно с этим стало известно, что помимо дронов, были, применены "новейшие ракеты X-69", о которых говорят "страшнее Кинжалов".
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