День 19 сентября в истории

День оружейника. Профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей оружейного дела и изучением традиций русского оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии