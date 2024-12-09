Как выглядят жены самых богатых, знаменитых и красивых голливудских актеров нашего времени

Так вот они какие, законные половинки самых желанных мужчин планеты, которые видят их в соплях, трусах и без к̶о̶с̶м̶е̶т̶и̶к̶и̶ трусов! фото: Legion MediaКакие они — жены самых знаменитых, богатых, привлекательных и желанных голливудских актеров нашей с вами современности? Воображение кинофанатов, особенно кинофанаток, в этом вопросе порой малюет почище Стивена Спилберга и Дэвида Линча, вместе взятых.