ABC: Вашингтон не дал согласие на передачу Украине старых Abrams из Австралии

Соединенные Штаты не одобрили передачу танков Abrams Украине со стороны Австралии. По информации от ABC, это стало причиной задержки в отправке танков, которые Австралия уже передала Украине в прошлом году.
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