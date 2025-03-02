Исследователь предполагает, что телепараллельная гравитация, почти столетний вариант общей теории относительности Эйнштейна, может оказаться перспективной для решения величайших загадок космологии, включая темную материю и энергию и хаббловское напряженно

Телепатическая параллельная гравитация, почти вековая версия общей теории относительности Альберта Эйнштейна, может помочь разгадать некоторые из самых больших загадок космологии, включая темную материю и энергию, а также деформацию Хаббла, утверждает исследователь.
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