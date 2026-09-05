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Новости Брянска

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«Сокол» из Саратова ведёт 1:0 над «Динамо» Брянск

«Сокол» из Саратова ведёт 1:0 над «Динамо» Брянск

Единственный гол на 29-й минуте забил Артемий Укомский, обеспечив преимущество «Соколу» в первом тайме.

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