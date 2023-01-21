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Русских моряков в Норвегии оштрафовали за камуфляжную спецовку и триколор

Русских моряков в Норвегии оштрафовали за камуфляжную спецовку и триколор

Норвежские силовики оштрафовали граждан России за камуфляжную одежду и признались, что те не сделали ничего незаконногоВласти норвежского портового городка Киркенес решили "засветиться" в русофобском флешмобе и оштрафовали двух моряков из России.

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