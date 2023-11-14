20+ историй, которые поймут только те, кому уже исполнилось 30 лет

Сперва мы испытываем легкое замешательство, когда нам впервые уступают место в автобусе, а на кассе спрашивают: «Женщина, вам пакет нужен?» Но потом мы учимся пользоваться всеми преимуществами своего возраста и понимаем, что до 30 лет была просто репетиция жизни, а сейчас уже можно оторваться на всю катушку.