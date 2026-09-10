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Царьград

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В Ереване мост "Ламбада" закрыли до 1 ноября: пробки сковали проспект Комитаса

В Ереване мост "Ламбада" закрыли до 1 ноября: пробки сковали проспект Комитаса

На проспекте Комитаса в Ереване и соседних улицах наблюдаются значительные автомобильные заторы. Причиной стало временное перекрытие моста "Ламбада", о чем с места событий передает корреспондент Sputnik Армения.

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