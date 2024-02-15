Представители ПАСЕ высказали Молдове ряд опасений по поводу ее европейского пути

Содокладчики ПАСЕ по мониторингу Молдовы Пьер-Ален Фридез и Занда Калниня-Лукашевица приветствовали "продолжающийся прогресс в далеко идущих реформах демократических и правоохранительных институтов в Молдове".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии