Полицейские и общественники Ярославской области присоединились к акциям «8 Марта - в каждый дом» и «Цветы для автоледи»

В преддверии 8 марта сотрудники МУ МВД России "Рыбинское" и пункта полиции «Брейтовский» МО МВД России «Некоузский» посетили семьи сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, семьи женщин-полицейских, находящихся в служебных командировках, ветеранов органов внутренних дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии