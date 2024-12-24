Кравцов заявил, что в школах РФ могут ввести олимпиаду по арабскому языку

Арабский язык планируют внести в российских школах в перечень предметов для олимпиад, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов 24 декабря на заседании Национального координационного совета по поддержке молодых талантов.
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