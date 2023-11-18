Макс Ферстаппен: Red Bull не хватило скорости на одном быстром круге

Макс Ферстаппен: Red Bull не хватило скорости на одном быстром кругеGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление в квалификации Гран При Лас-Вегаса.