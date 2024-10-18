Хлебопек рассказал, как отличить ржаной хлеб от подделки

Вся польза содержится в настоящем ржаном хлебе, но его легко можно перепутать с подделкой. Об этом хлебопек Олег Барсуков рассказал россиянам о пользе, содержащейся в настоящем ржаном хлебе, а также как не перепутать его с подделкой.
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