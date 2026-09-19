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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекс Албон: «В борьбе на трассе стало больше тактики. Но порой у гонщика не остается способов защитить свою позицию»

Пилот « Уильямса » Алекс Албон поделился мнением о том, как на борьбу на трассе в «Ф-1» повлиял переход на новые болиды и новые двигатели.

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