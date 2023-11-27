Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид -
    А, если в ответ на все санкции полностью прекратить поставки энергоресурсов в недружественные страны. Слабо?Правая рука ЕС от...
  • Uri Strukow
    Обратите внимание, Михаил, что мой ответ про достижения Пиндостана, Вы проигнорировали. И все время пытаетесь мне поп...Пригожина нет, но...
  • Любовь
    Особенно нам   "нужны" их покалеченные,которые убивали наших ребят, а мы им плати инвалидности, чтобы они пили и клял...Никогда мы не буд...

Крымский тоннель: Кремль называет это чушью, но подводный вариант переправы сейчас бы пригодился

Крымский тоннель: Кремль называет это чушью, но подводный вариант переправы сейчас бы пригодился

Мост через Керченский пролив давно стал красной тряпкой для Зеленского Илья Сергеев На фото: вид на Крымский мост через Керченский пролив (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС) Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвал чушью публикацию про тоннель под Крымским мостом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Маринов
Действительно чушь. Хохлы взорвали мост- его через 2 недели восстановили. А теперь представь, если бы взорвали подводный тоннель? Сравни просто возможные последствия....
Ответить
11 час.
ЕМ
Евгений Маринов
И второе - когда же у пишущих на русском языке прекратятся проблемы со стилистикой? Не &quot;света не стало&quot;, а подача электроэнергии прекратилась! &quot;Света не стало&quot; - это мы можем так на кухне рассуждать, но здесь же с претензией на профессионализм, журналистику...
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх