Крымский тоннель: Кремль называет это чушью, но подводный вариант переправы сейчас бы пригодился

Действительно чушь. Хохлы взорвали мост- его через 2 недели восстановили. А теперь представь, если бы взорвали подводный тоннель? Сравни просто возможные последствия....

ЕМ

Евгений Маринов

И второе - когда же у пишущих на русском языке прекратятся проблемы со стилистикой? Не "света не стало", а подача электроэнергии прекратилась! "Света не стало" - это мы можем так на кухне рассуждать, но здесь же с претензией на профессионализм, журналистику...